جدة - نرمين السيد - وذكرت حكومة المقاطعة- بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية- أن الحالة الأخيرة كانت من أحد مزارع المقاطعة التى تضم نحو 155 ألف دجاجة.
وأضافت أنه تم تطويق الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض المعدى، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية تخطط لإعدام ما يقرب من 115 ألف دجاجة فى المزارع القريبة كجزء من الإجراءات الوقائية.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن العديد من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور منذ تأكيد الحالة الأولى منذ 6 أشهر جنوب شرق سول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.