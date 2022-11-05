كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وذكرت حكومة المقاطعة- بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية- أن الحالة الأخيرة كانت من أحد مزارع المقاطعة التى تضم نحو 155 ألف دجاجة.

وأضافت أنه تم تطويق الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض المعدى، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية تخطط لإعدام ما يقرب من 115 ألف دجاجة فى المزارع القريبة كجزء من الإجراءات الوقائية.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن العديد من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور منذ تأكيد الحالة الأولى منذ 6 أشهر جنوب شرق سول.