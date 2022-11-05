العالم اليوم - فاجعة كوستروما الروسية.. اعتقال شخصين على صلة بالحريق

انتم الان تتابعون خبر فاجعة كوستروما الروسية.. اعتقال شخصين على صلة بالحريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - اعتقلت الشرطة الروسية، السبت، رجلا وامرأة يشتبه في أنهما تسببا بحريق هائل في حانة في مدينة كوستروما ليلا، أودى بـ15 شخصا على الأقل.

وتمكن عناصر الإطفاء في ساعة مبكرة السبت من إخماد الحريق الذي اندلع في حانة "بوليغون" بمدينة كوستروما الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرقي موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق قد يكون نجم عن إطلاق رجل ثمل "ألعابا نارية" على منصة الرقص.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها قاموا بـ"تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات ... تم تسليمه للسلطات لإجراء تحقيقات".

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه يبلغ من العمر 23 عاماً، ثمّ قالت في وقت لاحق إنّه تمّ اعتقال شخص ثانٍ، وهي امرأة عملت كمديرة تنظيمية في الحانة، في قضية جنائية بشأن عدم استيفاء متطلّبات السلامة.

وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي صورا للحانة وسط النيران.

وقالت السلطات إن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحا بالتوقيع المحلي وأُخمد قرابة السابعة والنصف.

وكان حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف قد أعلن عن مقتل 13 شخصا قبل العثور على جثتين.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى.