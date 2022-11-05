الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل للدولة اللبنانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 5 نوفمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أكدت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للبنان من أجل مساعدته على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في الجزائر التي تحتضن القمة العربية، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وشدد أبو الغيط على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا إلى توافقات تفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.

وأعرب ميقاتي، من جانبه، عن تقديره لدور الجامعة العربية في حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات التي تواجهه، معبرا عن تطلعه إلى مواصلة الجامعة لهذا الدور بنشاط وفعالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني.

--(بترا)

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