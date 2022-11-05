بعد غد.. وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزير الدولة للشئون الخارجية، فى. موراليذاران، سيبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولى البلدين.





وذكرت الوزارة - فى بيان، اليوم السبت- أن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها موراليذاران، إلى البرازيل منذ توليه مهام منصبه، موضحة أنه سيبحث مع المسئولين البرازيليين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وسيلتقى بعد من المسئولين فى وزارة الخارجية وممثلى الحكومة ونواب برلمانيين، بالإضافة إلى لقائه بأعضاء الجالية الهندية فى البرازيل. وأشار البيان أن الهند والبرازيل تحتفلان هذا العام بمرور 74 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، منوهة بأن البلدين يرتبطان أيضاً بشراكة استراتيجية يرجع تاريخها إلى عام 2006.

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