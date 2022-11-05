مصرع 7 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات فى فنزويلا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير المحلية، أعلنت السلطات المحلية فى فنزويلا، أمس الجمعة، وقوع انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة من الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص فى ولاية أنزواتيغوى الساحلية بشرق فنزويلا.

وقال حاكم الولاية، لويس ماركانو، إنه تم العثور على ست جثث فى مدينة بويرتو لا كروز، وعلى جثة أخرى لطفل فى مدينة غوانتا القريبة.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة مصرع نحو 80 شخصًا فى فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة، بما فى ذلك مصرع 54 شخصًا فى انهيار أرضى فى 8 أكتوبر، وتم نشر ألف من عمال الإنقاذ والمتطوعين فى أنزواتيغوى.

وتواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ سبتمبر، ما تسبب فى فيضان الجداول وفى انهيارات أرضية فى لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل، وتضم 50 ألف نسمة.