العالم اليوم - "بيركشاير" تتكبد خسائر فصلية بسبب تراجع الأسهم وإعصار "إيان"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 05:22 مساءً - تحولت شركة "بيركشاير هاثاواي"، المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، للخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار الأسهم والتعويضات الخاصة بإعصار "إيان".

سجلت الشركة العملاقة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراكسا، خسائر صافية ربع سنوية قدرها 2.69 مليار دولار، مقابل أرباح قدرها 10.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح التشغيل بما يفوق التوقعات، لتصل إلى 7.76 مليار دولار، في الربع الثالث، مقابل 6.47 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة.

يذكر أن قواعد المحاسبة في "بيركشاير" تلزمها بالإبلاغ عن التغييرات في استثماراتها بالأسهم، حتى لو اشترت ولم تبع شيئا. يتسبب هذا في حدوث تقلبات ربع سنوية كبيرة في النتائج، والتي يقول بافيت إنها عادة ما تكون بلا معنى.

ويدير بافيت (92 عاما)، شركته الاستثمارية الضخمة منذ عام 1965.

واستفادت "بركشاير" من تراجع الأسهم في شراء المزيد منها، حيث بلغت قيمة المشتريات الصافية في الربع الثالث 3.7 مليار دولار، كما أعادت شراء حوالي 1.1 مليار دولار من أسهمها، وهو ما يتماشي مع مشتريات بمليار دولار في أسهمها بالربع الثاني. وكانت الشركة أعادت شراء 3.2 مليار دولار من أسهمها في الربع الأول.

ساهم "إعصار إيان" في تكبد "بيركشاير" خسائر كبيرة، حيث تمتلك "Geico" وهي من أكبر شركات التأمين على السيارات في أميركا، والتي تلقت مطالبات كبيرة للتعويض عن الأضرار الخاصة بالإعصار.

كما أن ارتفاع قيمة الدولار، أضافت لخسائر "بركشاير" حوالي 858 مليون دولار بسبب ديونها المقومة بغير الدولار. وأنهت الشركة العملاقة شهر سبتمبر بسيولة نقدية قيمتها 109 مليارات دولار.