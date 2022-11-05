نشطاء المناخ يعرقلون مغادرة طائرات خاصة في مطار بهولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - عرقل المئات من محتجي البيئة والمناخ طائرات خاصة من مغادرة مطار سخيبول بأمستردام يوم السبت، في عشية انطلاق قمة المناخ كوب 27 التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر. وجلس متظاهرون من منظمة السلاح الأخضر (غرينبيس)، وحركة تمرد ضد الانقراض حول الطائرات الخاصة لمنعها من المغادرة، بينما ظل آخرون يدورون بدراجاتهم حول الطائرات.

وقال ديفي زلوخ، من منظمة السلام الأخضر بهولندا، إن النشطاء يطالبون ”بخفض عدد الرحلات الجوية وزيادة رحلات القطارات، حظر الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة.” وقالت الشرطة العسكرية، إنها ألقت القبض على عدد من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن. وردا على رسالة مفتوحة من منظمة السلام الأخضر يوم الجمعة.

وقال رود سونداغ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سخيبول، إن الشركة تهدف الى أن تكون المطارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، إضافة إلى رحلات طيران محايدة مناخيا بحلول 2050.”

وأضاف: “من واجبنا أن نقود الطريق إلى ذلك”، لكنه أقر بأنه يجب أن يتم بويترة أسرع.

ويحضر أكثر من 120 من قادة العالم محادثات المناخ برعاية الأمم المتحدة هذا العام في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بدءا من الأحد.