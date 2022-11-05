عاجل- المستشارية الألمانية: شولتس يحضر قمة المناخ «كوب 27»

جدة - نرمين السيد - أعلنت المستشارية الألمانية، اليوم السبت، أن المستشار أولاف شولتس، سيحضر قمة المناخ "كوب 27"، المنعقدة بشرم الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجارى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، فولفجانج بوشنر، قد أعلن، أمس الجمعة، أن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيشارك فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP -27" فى مدينة شرم الشيخ. وأضاف: سوف أن المستشار الألمانى سوف يترأس مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، طاولة مستديرة حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر".. ولفت بقوله كما سيستغل الفرصة لإجراء محادثات ثنائية بين الزعيمين.

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