قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين فى شمال ووسط وجنوب الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة "جنين" عند حاجز عسكرى فى الأغوار، وصادرت سيارته، فيما قامت قوات أخرى باعتقال 4 من قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله بوسط الضفة. وأحد هؤلاء المعتقلين هو أمين سر حركة "فتح" فى القرية وهو قصى ذياب التميمى. وجميع المعتقلين فى رام الله من عائلة واحدة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل الجنوبية عند حاجز عسكرى مفاجئ، وقد جرى الاعتداء عليهما بالضرب قبل اعتقالهما.