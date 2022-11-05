زيلينسكى يشكر المانحين لمنصة "يونايتد 24".. وكرواتيا تدعم إزالة الألغام

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - فى منشور على "تليجرام" نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم السبت- إنه "فى ستة أشهر، وحدت "يونايتد 24" مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم لمساعدة أوكرانيا، نحن ممتنون للجميع ليس فقط لدعمنا بالتبرعات ولكن أيضًا لدعم قيمنا وللإيمان بأوكرانيا وانتصارنا وأشعر أن العالم يدعم أوكرانيا وهذا يمنحنا القوة فى كفاحنا".
يذكر أنه فى 17 مايو 2022 وقع الرئيس زيلينسكى مرسومًا لإنشاء العلامة التجارية الوطنية "يونايتد24" لتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم أوكرانيا، وذلك فى أعقاب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية فى أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى.
وبحسب الوكالة الأوكرانية، تعد المنصة "النافذة الواحدة" للتبرعات من المنظمات الخيرية والشركاء الدوليين والمواطنين لدعم أوكرانيا لكى يتم صرف التبرعات فى المجالات التالية: "مساعدة القوات المسلحة - المساعدة الإنسانية والطبية - مساعدة الأطفال - ترميم البنية التحتية - الرد الرقمى والمعلوماتى".
وفى سياق ذى صلة، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية فى لوجانسك، سيرجى هايداى، إن كرواتيا ستساعد إزالة الألغام من المنطقة، وأن هذه الجهود ستستغرق عقدًا على الأقل.
وأضاف هايداى: "أول شيء يتم القيام به بعد تدابير تحقيق الاستقرار فى الأراضى التى تم تحريرها هو إزالة الألغام وسوف يستغرق الأمر سنوات لإزالة الألغام فى المنطقة بأكملها.. سنقوم بفحص الطرق وأراضى البنية التحتية الحيوية. ووافقت كرواتيا على تقديم المساعدة فى إزالة الألغام بالمتخصصين والمعدات".
وتابع: "جميع المستوطنات التى تمت تحريرها تتعرض لقصف من روسيا كل يوم ونحن نحاول إجلاء السكان المدنيين".
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