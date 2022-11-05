زيلينسكى يشكر أمريكا وهولندا والتشيك على دعم بلاده بـ90 دبابة متطورة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلنسكى، اليوم السبت، عن شكره للولايات المتحدة وهولندا والتشيك على تقديمها 90 دبابة متطورة من طراز تى - 72 لبلاده، مؤكداً أنها تمثل دعماً تشتد حاجة القوات الأوكرانية إليه على أرض المعركة.





وقال زيلنسكى - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" - "نحن ممتنون بصدق لهولندا والولايات المتحدة والتشيك لتقديمها دعماً كبيراً وتشتد الحاجة إليه - 90 دبابة تى -72". وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم وتحتاج إلى هذه المعدات، نحن نقدر مساعدة الشركاء، معًا ندافع عن الحرية والديمقراطية!" يذكر أن دبابات - 72 تُوصف بأنها "الأكثر تطورًا فى ساحة المعركة"، وتتسلمها أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات أمريكية جديدة أعلن عنها أمس بقيمة 400 مليون دولا أمريكى، وتتضمن كذلك صواريخ للدفاع الجوى من طراز "هوك".

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