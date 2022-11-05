أسير فلسطينى يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق إنهاء حبسه انفراديا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية - فى بيان صحفى - إن الأسير الطيطى، 33 عامًا، هو من سكان مُخيم "بلاطة" شرق مدينة "نابلس"، وشرع فى إضرابه عن الطعام منذ 19 يومًا، احتجاجًا على عزله الانفرادى فى مُعتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، فى ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة.
والطيطى مُعتقل منذ 10 أبريل الماضى، وصدر بحقه حكم بالسجن الإدارى لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهى بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.
وكان الاحتلال الإسرائيلى اعتقل "أسيل" شقيقة الأسير الطيطى، لدى زيارتها له فى الثانى من أكتوبر بمُعتقل "ريمون".
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين فى سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم فى سجنى النقب وعوفر.
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