جدة - نرمين السيد - وذكر سلاح خفر السواحل التايوانى، فى بيان أوردته صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، اليوم السبت، أنه أجرى تدريبات إنقاذ بحرية الأيام الماضية كجزء من التزام الحكومة بتحويل الجزيرة إلى قاعدة للمساعدات الإنسانية والإمدادات فى بحر الصين الجنوبى.
وأضاف البيان أن فريقًا مكونًا من عدة سفن بما فى ذلك سفينة حرس السواحل التى يبلغ وزنها 4000 طن والتى تحمل اسم "تشيايى"، شارك فى تدريبات الإنقاذ كما تم استخدام طائرات بدون طيار لإلقاء قوارب النجاة على أولئك الذين يطلبون المساعدة فى الماء.
وأشار إلى أنه سيواصل التخطيط وإجراء التدريبات الإنسانية فى بحر الصين الجنوبى فى المستقبل، كجزء من التزامه بجعل تايبينج قاعدة للمساعدات الإنسانية والإمدادات فى المنطقة.
وتقع جزيرة تايبينج، وهى أكبر جزر سبراتلى الطبيعية فى بحر الصين الجنوبى، على بعد 1600 كيلومتر جنوب غرب كاوشيونج وتدار كجزء من منطقة سيجين التابعة لبلدية تايوان الجنوبية كما إنها إحدى المنطقتين الخاضعتين لسيطرة تايوان فى بحر الصين الجنوبى، والأخرى هى دونجشا، أو جزيرة براتاس، التى تقع على بعد 450 كيلومترًا جنوب غرب كاوشيونج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان تجرى تدريبات بحرية فى بحر الصين الجنوبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.