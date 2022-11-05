تايوان تجرى تدريبات بحرية فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وذكر سلاح خفر السواحل التايوانى، فى بيان أوردته صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، اليوم السبت، أنه أجرى تدريبات إنقاذ بحرية الأيام الماضية كجزء من التزام الحكومة بتحويل الجزيرة إلى قاعدة للمساعدات الإنسانية والإمدادات فى بحر الصين الجنوبى.

وأضاف البيان أن فريقًا مكونًا من عدة سفن بما فى ذلك سفينة حرس السواحل التى يبلغ وزنها 4000 طن والتى تحمل اسم "تشيايى"، شارك فى تدريبات الإنقاذ كما تم استخدام طائرات بدون طيار لإلقاء قوارب النجاة على أولئك الذين يطلبون المساعدة فى الماء.

وأشار إلى أنه سيواصل التخطيط وإجراء التدريبات الإنسانية فى بحر الصين الجنوبى فى المستقبل، كجزء من التزامه بجعل تايبينج قاعدة للمساعدات الإنسانية والإمدادات فى المنطقة.

وتقع جزيرة تايبينج، وهى أكبر جزر سبراتلى الطبيعية فى بحر الصين الجنوبى، على بعد 1600 كيلومتر جنوب غرب كاوشيونج وتدار كجزء من منطقة سيجين التابعة لبلدية تايوان الجنوبية كما إنها إحدى المنطقتين الخاضعتين لسيطرة تايوان فى بحر الصين الجنوبى، والأخرى هى دونجشا، أو جزيرة براتاس، التى تقع على بعد 450 كيلومترًا جنوب غرب كاوشيونج.