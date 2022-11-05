انفجار فى مركز تجارى بالفلبين دون إصابات

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع أى إصابات، على الرغم من أنه تسبب فى تدمير العقار.

واستبعد الرقيب الفنى بوحدة تفكيك القنابل التابعة للجيش الفلبينى جون بابون، أن يكون الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، إذ أنه لا يوجد أى آثار لمتفجرات.

فيما أوضحت الشرطة المحلية فى المدينة أن سبب الانفجار هو تسرب للغاز، استنادا إلى النتائج الأولية لمحقق الحرائق التابع لإدارة الإطفاء بالمدينة.