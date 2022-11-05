رئيس أرمينيا: مصر تمتلك الفرصة لتوحيد الدول فى «COP 27»

جدة - نرمين السيد - وقال خاتشاتوريان - فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن المؤتمر يشكل فرصة للعالم أجمع لتقييم الأحداث المناخية فى السنوات الماضية والسعى نحو تعاون أوثق للتغلب على أزمة المناخ، مع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية المختلفة للدول، موضحا أن المؤتمر يعد منصة لتشجيع التمويل من أجل الانتقال إلى نظام اقتصادى أخضر والتكيف مع تغير المناخ، وزيادة وعى الدول حول تكنولوجيات المناخ، فضلاً عن زيادة الطموحات العالمية المتعلقة بالمناخ.

وشدد على أهمية مؤتمر المناخ لأنه يوفر فرصة سانحة لإحراز التقدم فى تمويل المناخ، ولا سيما فيما يخص كفاية التمويل المتعلق بالمناخ وإمكانية التنبؤ به، واللذين يعتبران أمرا أساسيا لتحقيق أهداف اتفاق باريس، معربا عن أمله فى أن تتوصل الدول إلى اتخاذ قرارات لضمان مضاعفة الدعم المالى الذى يستهدف التكيف.

وحول تأثير تغير المناخ على الهجرة، أوضح رئيس أرمينيا أن الأرصاد الجوية الخطيرة التى أصبحت أكثر تواترًا واستمرارية، مثل البرد والصقيع المبكر والفيضانات والانهيارات الطينية والأرضية والجفاف تترك بصماتها السلبية على الزراعة كل عام، وكل هذا يؤثر أيضًا على تدفقات الهجرة، التى لا تحدث فقط بين الدول المجاورة، ولكن أيضًا بين القارات.

وأكد أن الدول، خاصة التى تقع فى المناطق الشمالية وتعيش ظروفا مناخية أكثر ملاءمة، سوف تستوعب الملايين من المهاجرين بينما تعمل على التكيف مع متطلبات الأزمة المناخية، مشددا على ضرورة أن تبتكر الدول آليات جديدة لتطوير اقتصاد مرن للمناخ.

وأفاد بأن النزاعات تؤثر بشكل كبير على البيئة وذلك فى ضوء التداعيات الناجمة عن الصراعات فى المنطقة لسنوات عديدة وعلى وجه الخصوص أرمينيا والتى نتج عنها تلوث التربة والهواء والأراضى الزراعية والمساحات الخضراء والغابات، مشيرا إلى اندلاع حرائق الغابات على نطاق واسع بسبب العمليات العسكرية، وزيادة تلوث التربة والهواء بسبب انفجارات القذائف.

وطالب خاتشاتوريان المجتمع الدولى بحشد الجهود لمواجهة التأثيرات السلبية التى تؤثر على الظروف البيئية والمناخية التى لها تداعيات على مناطق جغرافية واسعة تتجاوز مناطق الصراع وبالتأكيد على السكان المدنيين.

ولفت إلى أن الهجرة الجماعية لا تحدث فى وقت تغير المناخ غير المسبوق، ولكن فى وقت التغير الديموغرافى البشرى، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة فى عام 2060، وسوف تعانى المناطق الاستوائية التى ستشهد معظم النمو السكانى أكثر من غيرها من المناطق الأخرى من تأثير تغير المناخ.

وأضاف أن سياسات وتدابير التكيف مع تغير المناخ تعتبر مهمة لقدرة أرمينيا على بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة فى ضوء تصديق الحكومة الأرمينية على برنامج "العمل الوطنى للتكيف مع تغير المناخ فى عام 2021"، الذى يستهدف دمج سياسات التكيف فى برامج التنمية على مستوى القطاعات والأقاليم، فضلا عن الموافقة على "المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة من عام 2021 إلى 2030 فى إطار اتفاق باريس".

وأفاد بأن الحكومة الأرمينية سوف تعلن عن أولوياتها لحل مشاكل المناخ فى نهاية المؤتمر، والتى ترتكز على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 واستراتيجية التنمية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات فى أرمينيا والتى يتم إعدادها حاليا؛ بهدف تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050، بشرط توفير الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات.

وعن العلاقات مع مصر، أكد خاتشاتوريان أن العلاقات مع مصر تقوم على أسس متينة من الصداقة منذ قرون عديدة بين الشعبين الأرمينى والمصرى، وبالتالى سوف تكون العلاقات الثنائية أوثق وأكثر دفئا لعدة قرون قادمة.. وقال "إننا احتفلنا هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأعرب عن ثقته أن العلاقات بين أرمينيا ومصر سوف تستمر فى التطور وتتعمق أكثر وسوف تشهد دفعة جديدة للتوسع فى مجالات التعاون فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى استمرار الحوار السياسى رفيع المستوى وإحراز تقدم فى المجال الاقتصادى، حيث شهدت التجارة الثنائية زيادة تقدر بخمس مرات فى الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة عن نفس الفترة من عام 2021.