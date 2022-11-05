جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية - وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" - أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية، 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى فى منطقة دونجريم بإقليم بيونجان نحو البحر الغربى صباح اليوم، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا، وأن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجرى تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصواريخ.
وأكدت أن الجيش الكورى الجنوبى يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وسط تعزيز وضع الاستعداد الكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول: كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.