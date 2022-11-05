سول: كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الغربى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية - وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" - أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية، 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى فى منطقة دونجريم بإقليم بيونجان نحو البحر الغربى صباح اليوم، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا، وأن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجرى تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصواريخ.

وأكدت أن الجيش الكورى الجنوبى يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية وسط تعزيز وضع الاستعداد الكامل.