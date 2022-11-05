جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، عقب بايدن على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر"، قائلاً إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعى "تنشر الأكاذيب فى أنحاء العالم". وأضاف بايدن: "الآن ما يقلقنا جميعًا هو شراء إيلون ماسك أداة ترسل وتنشر الأكاذيب فى أنحاء العالم"، مؤكدًا أنه "لم يعد هناك محررون فى أمريكا، ولا يوجد محررون؛ كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكى يتهم إيلون ماسك و«تويتر» بنشر الأكاذيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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