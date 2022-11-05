قتيل وعشرات الجرحى في تكساس وأوكلاهوما جراء الأعاصير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - اجتاحت أعاصير تورنادو أجزاء من ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأمريكيتين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين، كما ضربت الأعاصير بشدة في مقاطعة ماكورتين في أوكلاهوما بالركن الجنوبي الشرقي من الولاية.

وأكد كودي مكدانيل، مدير الطوارئ في المقاطعة، وفاة شخص رغم أنه لم يقدم تفاصيل على الفور.

ومن جانبه، قال ستيفن كارتر، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكورتين، لصحيفة تيكساركانا جازيت: ”كان هناك دمار كامل على الجانبين الجنوبي والشرقي من إيدابيل”.

وقال كارتر للصحيفة، إن المواطنين ما زالوا محاصرين في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ومن جانبه، أشار الحاكم كيفين ستيت إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ والمولدات إلى منطقة إيدابيل. وكتب ستيت في تغريدة: ”نصلي من أجل سكان أوكلاهوما المتأثرين بأعاصير اليوم”.

وقالت كيلي كاين من مكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما، إن 3 مقاطعات أخرى على الأقل تعرضت للعواصف، مع حدوث سيول في بعض المناطق.

قالت السلطات في مقاطعة لامار، إن 50 منزلاً على الأقل تضررت أو دمرت وأن 10 أشخاص عولجوا في مستشفى واحد، من بينهم اثنان مصابان بجروح خطيرة. لم ترد أنباء عن وقوع وفيات على الفور.

وأعلن القاضي براندون بيل، أعلى مسؤول منتخب في المقاطعة، وقوع كارثة في المنطقة، وهي خطوة في الحصول على المساعدة الفيدرالية والتمويل.