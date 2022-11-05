أمريكا وإيطاليا تبحثان تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الإيطالى أنطونيو تاجانى فى مدينة "مونستر" بألمانيا على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع.
واستعرض الجانبان - بحسب البيان - خطوات تعزيز الأمن فى منطقة البحر المتوسط.
وشكر بلينكن نظيره تاجانى على التزامه بمواصلة دعم إيطاليا القوى لأوكرانيا، كما أعرب عن تقديره لمساهمات إيطاليا المستمرة فى جهود المساعدات الدولية.
ويزور وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مدينة "مونستر" الألمانية؛ لمناقشة التداعيات العالمية للتدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا والتعاملات المستقبلية مع إيران.
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