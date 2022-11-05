وزيرة البيئة التونسية: نسعى للخروج برؤية عالمية للتأقلم مع تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة – فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" بتونس – إن أجندة الوفد التونسى المشارك فى المؤتمر تتضمن عدة محاور، ومنها المشاركة فى المفاوضات بخصوص تحديد رؤية عالمية للتمويل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى عام 2025، وبحث السبل العملية لرفع مستوى الطموح لمواجهة التغيرات المناخية وطرق مساهمة مختلف الأطراف فى ذلك الشأن.

وأضافت المهداوى أن الأجندة التونسية تشمل كذلك تأكيد الاتفاق على الفصل السادس من "اتفاقية باريس" للتغير المناخى المتعلق بالإجراءات العملية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، إضافة إلى تحديد إطار زمنى مشترك للمساهمات المحددة وطنيا "NDC"، وهى خطة عمل مناخى لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، بحيث يلتزم كل طرف فى "اتفاقية باريس" بوضع مساهمة محددة وطنيا وتحديثها كل خمس سنوات.

وتابعت أن تونس ستطرح خلال المؤتمر كذلك المعطيات والتقارير المتعلقة بالتمويلات المناخية المتحصل عليها من قبل الدول النامية، وكيفية مراعاة التوازن بين هذه التمويلات والتأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الجانب التونسى سينظم أيضا ورش عمل على هامش المؤتمر تشمل ثلاثة محاور، وهى مساهمة القطاع الخاص فى مجال الانتقال الطاقى، ودور البلديات والسلطات المحلية فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ورؤية تونس من خلال استراتيجيتها الوطنية طويلة المدى للحياد الكربونى.

وقالت الوزيرة إن تونس ستشارك بوفد يضم ممثلين عن جميع القطاعات المعنية بالتغيرات المناخية من وزارات البيئة والطاقة والصناعة والمالية والتخطيط والسياحة والزراعة وشؤون المرأة والأسرة والبحث العلمى، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسى للشغل، وممثلين عن المجتمع المدنى الناشط فى المجال البيئى والخبراء.

وعن مقترحاتها خلال لقائها مع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد على هامش اجتماع وزراء البيئة الأفارقة بدولة السنغال مؤخرا بشأن تنفيذ اتفاقية شراكة بين المؤسسات البيئية التونسية ونظيراتها المصرية فى مجال المخلفات، أوضحت المهداوى أنه تم بالفعل بدء العمل لبلورة اتفاقية الشراكة، وذلك خلال اللقاء الذى جمع كلا من "بدر الدين الأسمر" مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف فى النفايات بتونس و"طارق العربى" الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمصر، وذلك على هامش ندوة دولية عقدت بالإسكندرية يومى 10 و11 أكتوبر الماضى حول مساهمة قطاع التصرف فى النفايات من أجل تطوير سياحة مستدامة والمحافظة على النظم الأيكولوجية البحرية.

وأضافت أنه يجرى حاليا العمل على إعداد محتوى الاتفاقية والتى سيتم مناقشتها فى اجتماع يعقد على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، على أن يتم توقيعها والبدء فى تنفيذها فى أقرب وقت ممكن، خاصة أنها ستمكن البلدين من تبادل الخبرات فى مجال تطوير التصرف فى النفايات نحو منظومة مندمجة ومستدامة تساهم فى الحد من عوامل التغيرات المناخية.

وحول رؤيتها للمحافظة على التنوع البيولوجى وتأهيل المنظومة البيئية فى تونس للتأقلم مع التغيرات المناخية، قالت الوزيرة إن: "التنوع البيولوجى والجينى فى تونس يعد جزءا من تراثنا وثقافتنا وهويتنا ومستقبلنا، فهو يوفر للمجتمع التونسى مزايا ومنافع وخدمات إيكولوجية لا تحصى، وهو إحدى ركائز السيادة الوطنية والأمن الغذائى والصحى والتنمية المستدامة، حيث يشمل هذا التنوع حوالى 7500 نوع منه النباتى والحيوانى البحرى والبرى، إضافة إلى مجموعات الكائنات الدقيقة التى تصل لحوالى 22650 عينة".

وتابعت الوزيرة: "ولذلك نولى الأهمية القصوى للتنوع البيولوجى فى سياستنا البيئية من خلال إعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين حول التنوع البيولوجى "2018-2030"، وتتمثل الرؤية العامة للاستراتيجية خلال عام 2030 أن يكون هذا التنوع فى حالة جيدة ومرنا للتكيف مع التغيرات المناخية وآمنا من التهديدات، ويساهم مساهمة حقيقية وملموسة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب قيمته الإيكولوجية.

وعن ملامح الاستراتيجية الوطنية للحياد الكربونى فى تونس.. أشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الغازية الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية لعام 2050، بمثابة خارطة طريق تشمل عنصرين أساسيين، يتمثل الأول فـى الانتقال إلى مرحلة تتميز بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والثانى فى تطوير قدرة تونس على التأقلم مع مخاطر التغيرات المناخية، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أن هذه الاستراتيجية تشكل فرصة لتبنى مسار تنموى يسمح بتأمين النمو الاقتصادى ويحقق الرخاء فى سياق يتيح بالضرورة إمكانية التفاعل بمرونة والتأقلم مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما تتيح لتونس فرصة الإيفاء بالتزاماتها المعلنة على المستوى الدولى وتعهداتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ بشكل خاص، والتى تم المصادقة عليها عام 2016، حيث تدعو الاتفاقية جميع الأطراف إلى بلورة استراتيجياتها الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية حتى عام 2050، مضيفة أنه فى هذا الإطار عزمت بلادها على إدراج موضوع التأقلم مع التغيرات المناخية ضمن قائمة أولوياتها، وبادرت بتبنى استراتيجية وطنية تمزج بين أولويات التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وحول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجى فى تونس، قالت وزيرة البيئة إنه فى إطار تفعيل برامج الحكومة المضمنة بوثيقة رؤية تونس 2035، انطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجى، والذى يهدف إلى دعم التناغم بين مختلف القطاعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع السعى لرفع مستوى الطموحات لمعالجة مشكلات هذه القطاعات ودعم مقومات استدامة تنميتها، مضيفة أن رؤية الانتقال الإيكولوجى تتمثل فى ''تأمين الرفاهية المادية واللامادية للأجيال الحاضرة والقادمة باعتماد مسار تنموى يكون من الناحية الاجتماعية منصفا ودامجا، ومتماشيا مع الطبيعة ومقتصدا للموارد وللطاقة، ومتأقلما مع التغيرات المناخية وصامدا أمام الكوارث".

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل خمسة مجالات هى الحوكمة المؤسساتية والتمويل، التغيرات المناخية، الموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية، تطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ومكافحة التلوث، تطوير الثقافة والعلوم والمعارف لصالح التحول الإيكولوجى.

وعن موقع السياحة البيئية على الخريطة السياحية فى تونس.. أوضحت الوزيرة أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على وضع وتنفيذ برنامج يتعلق بالنهوض بالسياحة البيئية وفقا لدراسات أظهرت أهمية الأماكن التى تصلح لهذا النوع من السياحة بمختلف الجهات والمناطق، وخلصت إلى أن هناك ستة أماكن قابلة للتوظيف فى هذا المجال، وهى مسلك ''طريق الماء من زغوان إلى قرطاج''، مسلك ''الغابات''، مسلك ''ذاكرة الأرض والصحراء والواحات"، مسلك ''المدن الأندلسية"، مسلك ''الجزر التونسية"، مسلك ''الزيتونة"، مشيرة إلى أنه تم كذلك إعداد دراسة استراتيجية للنهوض بهذا النوع من السياحة أفضت إلى بلورة عدد من التوصيات المتعلقة بالجوانب المؤسساتية والتنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الحدائق الوطنية.