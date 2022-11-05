السلطات التونسية تضبط خلية تكفيرية نسائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان اليوم السبت - أن المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة، وفرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز، تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية نسائية تضم أربعة عناصر نسائية فى مجال التطرف الدينى مقيمات بولايتى سوسة والقيروان.

وأضافت أنه اتضح للجهات الأمنية أن عضوات هذه الخلية يتواصلن فى مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعى، ويخضن فى الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الدينى بالداخل والخارج، ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر إرهابية ببؤر التوتر.

ودعت إدارة الحرس الوطنى، التونسيين لمتابعة سلوكيات أبنائهم ومراقبة تعاملاتهم على مواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة جهود الدولة فى التصدى لآفة الإرهاب.