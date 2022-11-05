الإمارات تشارك فى «cop27» بوفد من 70 جهة حكومية وخاصة

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها فى مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» المنعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى بأكبر وفد إماراتى على الإطلاق يضم 4 وزراء، بجناح ممتد على مساحة تزيد على 1000 متر، بالإضافة إلى ما يزيد على 70 جهة ممثلة للوزارات والجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية فى الدولة.





ويضم الجناح الإماراتى جدول أعمال كاملا للمشاركات المحلية والدولية وتركز المشاركة على موضوعات متعددة أبرزها إزالة الكربون، الشباب وأجيال المستقبل، والتكيف والزراعة، والماء والنوع الاجتماعى، والطاقة والعمل من أجل التمكين المناخى، والتنوع البيولوجى. ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، يركز وفد الإمارات على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف "COP27" والتعاون الوثيق معها، خاصة أن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، لاسيما وأن هناك ارتباطا بين نتائج ومخرجات مؤتمرى الأطراف "COP27" و"COP28" المقرر عقده فى الإمارات. ومن بين الجهات المشاركة فى المؤتمر "هيئة البيئة - أبوظبى"، حيث ستسلط الضوء على سلسلة من المشاريع التى تنفذها لإبراز التزام الدولة بالسعى إلى اقتصاد منخفض الكربون ومتنوع وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة.

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