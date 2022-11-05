صحيفة نيجيرية: على الحكومات الإفريقية المطالبة بالعدالة المناخية فى «كوب27»

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "فانجارد" النيجيرية، أنه يتعين على الحكومات الإفريقية المُشاركة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، الذى سينطلق غدًا فى شرم الشيخ المطالبة بالعدالة المناخية والوقوف فى صف واحد ضد "شهية" الوقود الأحفورى، التى زادت بشكل كبير فى شمال الكرة الأرضية مع استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، وأيضًا ضد الحلول الخاطئة التى من شأنها أن تعرقل الحلول المناخية الحقيقية وتؤخرها.





وتساءلت الصحيفة -فى تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكترونى فى عددها الصادر اليوم السبت- عما إذا كانت الحكومات الإفريقية التى ستحضر كوب 27 فى مصر ستحدد وتتذكر محنة شعوبها التى تقف فى الخطوط الأمامية لأزمة المناخ العالمية، وهل سيتذكرون الديون التاريخية المستحقة على الأفارقة والمطالبة بلا خوف بتمويل المناخ أو ما يُعرف دوليا باسم تعويض الخسائر والأضرار؟!

ورصدت الصحيفة العديد من كوارث المناخ التى عانت منها إفريقيا فى الفترة الأخيرة، من بين ذلك الانهيارات الطينية التى وقعت فى جنوب إفريقيا بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 450 شخصًا فى أبريل الماضى والفيضانات الكارثية التى تجتاح نيجيريا حاليًا بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة جارتها الكاميرون على إطلاق المياه من أحد أكبر سدودها.. وقد غمرت المياه 27 ولاية من أصل 36 ولاية فى نيجيريا مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص كما غمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، مما دفع العديد من الخبراء إلى توقع أزمة غذاء وشيكة فى البلاد.

وقالت الصحيفة: العالم يراقب ولكن ليس بصمت هذه المرة، لاسيما وأن سكان جنوب الكرة الأرضية، خاصة المجتمعات التى تتعرض بصورة مباشرة للتغيرات المناخية، لن يقبلوا سوى بالحصول على أجوبة بشأن التطورات الخاصة بهذه التغيرات المناخية.. وحاليا وأكثر من أى وقت مضى، هناك تعاون غير مسبوق فى خط المواجهة لـ "الجنوب العالمى" والذى ستظهر جهوده فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعده.. فكل ما يرغبون فيه هو تحقيق العدالة المناخية وسيعملون من أجل تحقيق ذلك فى شرم الشيخ.

وأضافت: أن إفريقيا عادت مرة أخرى فى صدارة اهتمامات العالم، ولكن هذه المرة من باب اشتداد الصراع للحصول على مخزون النفط والغاز لديها من قبل حكومات "شمال العالم" مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا فى حين تصاعد الاهتمام المتجدد بالوقود الأحفورى فى إفريقيا منذ أن قطعت روسيا الغاز عن معظم دول أوروبا ردًا على العقوبات التى فرضتها عليها الكتلة بسبب عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

وتابعت: أنه بعيدًا عن أزمة المناخ التى اجتاحت معظم إفريقيا والجنوب العالمى عمومًا وزادت من حدتها عمليات استخراج الوقود الأحفورى، فإن التدافع الجديد على هذا الوقود لن يؤدى إلا إلى تخلف اقتصادى واجتماعى وسياسى عن طريق إثارة الصراع ونزوح الشعوب الإفريقية.. كما أن الأشهر الستة الماضية شهدت تراجعًا مزعجًا عن التزامات الدول الأوروبية المتعلقة بالمناخ فى كوب-26 وما قبله.