وزير الخارجية الأوكرانى: إمدادات بأنظمة دفاع جوية وصاروخية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم السبت، إن الاتفاقيات الخاصة بالإمدادات قيد التنفيذ حاليا، وهناك بالفعل اتفاقيات توصلنا إليها على المستوى الحكومى مع بعض الدول، وإجراءات نعمل على ترتيبها للمستقبل، مشيرا إلى وجود اتفاقيات محددة بشأن أنظمة الدفاع الجوى والصاروخى قيد التنفيذ حاليًا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، أمس، تخصيص حزمة مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بمبلغ نحو 400 مليون دولار فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

من جهته، دعا وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو إلى زيادة الوجود العسكرى الأمريكى فى أوروبا، مضيفا" أن هزيمة أوكرانيا فى حربها مع روسيا ستؤدى إلى تهديد وجودى لدولة إستونيا وكذلك للبنية الأمنية الأوروبية ككل".

وقال رينسالو - فى مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عبر الإنترنت، ونُشرت اليوم السبت - "كان هناك 300 ألف جندى أمريكى فى أوروبا فى الفترة الأخيرة من الحرب الباردة عندما كان ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتى، ولكن الآن على الرغم من الحرب الدائرة فإن الوجود العسكرى الأمريكى أقل بثلاث مرات رغم إرسال وحدات أمريكية إضافية".

وأكد وزير الخارجية الإستونى أن الدول الأوروبية بحاجة إلى زيادة الاستثمار فى الجيش وأنظمة الأسلحة والقدرات الجديدة، لكنها تحتاج أيضا إلى مزيد من الوجود العسكرى الأمريكى فى أوروبا".

كما أكد رينسالو ضرورة تشديد عقوبات مجموعة الدول الصناعية السبع ضد موسكو لأن العقوبات الحالية لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل فى الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية ومغادرة الأراضى الأوكرانية، وقال "إن الفلسفة الاستونية هى أننا سندعم حظرا تجاريا كاملا على روسيا؛ بما يشمل مصدر الطاقة".

وعرب وزير الخارجية الاستونى عن دعم بلاده لانضمام أوكرانيا لكل من حلف شمال الأطلسى (الناتو) والاتحاد الأوروبى.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى، صباح اليوم السبت، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 32 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التى كانت بحوزتهم فى الاتجاه الجنوبى.

وذكرت القيادة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع فى اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة؛ الأمر الذى يلحق بنا أضرارًا فى مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المُحررة بإطلاق صواريخ متعددة ومدفعية ثقيلة ومدافع هاون ودبابات، مشيرا إلى أن الروس يواصلون أعمالهم الدفاعية ويُعيدون توزيع جهودهم العسكرية ونشر قوافل المعدات العسكرية ونصب المخابئ الخرسانية فى جنوب البلاد".

وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت للرد على ذلك 170 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة فى صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 32 جنديًا وتدمير أربعة منظومات مضادة للطائرات ومدفعية وثلاث دبابات وثلاث عربات مدرعة.