الجيش الباكستانى: اتهامات عمران خان لمسئولين فى محاولة اغتياله غير مقبولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - دعا الجيش الباكستانى الحكومة الباكستانية إلى التحقيق فى إدعاءات عمران خان، حول اتهامات وجهها لمسئولين فى محاولة اغتياله والتى قام الجيش بنفيها، مؤكدا أنها لا أساس لها وغير مقبولة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع حاشد فى وزير آباد، أنه كان على علم بمخطط اغتياله قبل يوم من الاعتداء عليه، بحسب "روسيا اليوم".

وقال خان: "لقد علمت قبل يوم واحد من الحادث بتعرضي لاعتداء مسلح لاغتيالى".

وأصيب خان برصاصة على الأقل فى قدمه اليمنى حيث أطلق مسلح النار عليه من مسدس أوتوماتيكى فيما كان يلقى خطابه على المنصة.

ووقعت محاولة الاغتيال فيما كانت الشاحنة التي نصبت عليها منصة خان الخطابية تسير ببطء أمام حشد كبير تجمع فى وزير آباد على بعد حوالى 170 كم شرق العاصمة.

وكان خان البالغ 70 عاما أطلق "مسيرة طويلة" ضمت الآلاف من أنصاره بين لاهور والعاصمة إسلام آباد للضغط مطالبا بانتخابات مبكرة.