مصرع 13 جراء حريق فى مقهى بمدينة كوستروما الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير الروسية المحلية، تقع القرية موقع الحادث على بعد نحو 300 كيلو متر شمال شرق موسكو. وبحسب وكالة "ريا نوفوستى" الروسية، قال مصدر فى الشرطة، إنه تم تسجيل سقوط "13 ضحية"، لافتًا إلى إجلاء 250 شخصًا آخرين من المبنى الذى شب فيه الحريق، ليلاً.

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