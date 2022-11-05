مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: أوروبا تشترى الغاز الروسى بالروبل

جدة - نرمين السيد - أكد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، بالعاصمة الروسية أن موسكو بدأت منذ عام 2014 تأمين بديلًا للأسواق الأوربية للغاز، لافتًا إلى أن بوتين أثناء اجتماعه مع أعضاء الحكومة ومديرى شركات النفط والغاز أوعز إليهم بضرورة البحث الجدى عن بديل بعد عِلم روسيا المسبق بأن الدول الأوروبية تفكر فى الابتعاد عن الغاز والنفط الروسى بإيعاز من البيت الأبيض، مؤكدًا أن الدول الأوروبية التى تشترى الغاز الروسى تدفع ثمنه بالروبل.





وأوضح «مشيك»، خلال مداخلة مع الإعلامية رشا عماد فى برنامج «المراقب» المعروض عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن معظم الدول الأوروبية تقوم بشراء الغاز الروسى المسال عبر الشركة الفرنسية لافتًا إلى أن الأوروبيين يؤيدون الابتعاد عن الغاز والنفط الروسى عبر وسائل الإعلام، فى الوقت الذى يعتبر الخبراء هذه الخطوة بمثابة إطلاق النار على النفس. ولفت إلى أن خبراء اقتصاديين روس يربطون بين التطور الاقتصادى الذى شهدته دول أوروبا مثل ألمانيا بسبب أسعار الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم الكرملين أكد بعد بدء العملية العسكرية أن روسيا لن تبيع الغاز لأوروبا بأسعار رخيصة بعد الخطوات العدائية لأوروبا التى فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا. وأشار إلى أن الحل فى يد قادة الدول الأوروبية، وأنه حال رغبتهم فى الحصول على الغاز والنفط الروسى بأسعار مخفضة عليهم العودة لخط غاز نورد ستريم ورفع العقوبات عن روسيا، خاصة أننا فى بداية فصل الشتاء حيث من المتوقع أن تتجمد بعض الدول الأوروبية فى الموسم الشتوى.

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