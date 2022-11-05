قاذفة أمريكية طراز «بى-1 بى» تشارك فى التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤول العسكرى الكورى الجنوبى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشارك قاذفة بى-1 بى فى التدريبات العسكرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتى هذا فى وقت كانت قد أعلنت فيه سول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.