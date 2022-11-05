13 قتيلا جراء حريق ضخم في مقهى بمدينة كوستروما الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - لقى 13 شخصًا مصرعهم جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كم شمال شرق موسكو.

جاء ذلك وفقا لما أفادت وكالات أنباء روسية، صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله، إنه تمّ تسجيل سقوط “13 ضحية”، مشيرا إلى إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليل الجمعة السبت.

وأكد مكتب المدعي العام في كوستروما، أن استخدام ألعاب نارية يعتبر من الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت السلطات، أنه تم احتواء الحريق، الذي شارك في إخماده 50 رجل إطفاء و20 قطعة من المعدات.