البنتاجون: ستنافسنا قوتان نوويتان بدلا من واحدة بحلول العام 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - حدّد البنتاجون 3 دول ستمتلك ترسانات نووية متساوية بحلول 2030، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه قوة نووية ثالثة مكافئة لها هي الصين، بعد روسيا صاحبة الترسانة الأكبر عالميا.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن بكين تخطط حاليا لزيادة حجم الأسلحة النووية بشكل كبير، محذرا من أنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستتنافس الولايات المتحدة ليس فقط مع روسيا، وإنما أيضا مع الصين.

وأضاف: "بحلول نهاية هذا العقد وحتى أوائل 2030، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، لن نتعامل مع قوّة واحدة، بل مع قوتين نوويتين متساويتين".

وقال: "تخطط الصين لمضاعفة ترسانتها النووية 4 مرات في المستقبل القريب".