مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: «هدوء فى القطاع بأكمله»

وأضافت "عوكل" خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخباربة" مع الإعلامى محمد عبدالرحمن، أن فصائل المقاومة تعلم أن خوض أية نشاطات جديدة الآن ليس فى مصلحتها، فضلًا عن أن الساسة الإسرائيليين يرون أن الحالة فى إسرائيل ليست بحاجة للدخول فى جولة أكثر تطورًا وتصعيدًا.
وأكدت أن كل المؤشرات أدت إلى أن تكون الأمور أكثر هدوءً، وأن اليوم كان هناك مسيرة فى كل المناطق الرئيسية داخل قطاع غزة؛ لدعم المقاومة فى الضفة الغربية والتنديد بما يجرى من قبل الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، كما وجهت دعوة للعالم بضرورة وجود دعم للشعب الفلسطينى.
وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه فى كل مرة يكون هناك حالة من النقم تجاه أى فصيل يقوم بعمل فردى لأنه يجر القطاع وأهاليه إلى ساحة معركة هو فى غنى عنها، وهو ما دعا حركة الجهاد الإسلامى للتراجع رغم مقتل أحد قادتها، واكتفت بإطلاق صواريخ فقط على الجانب الإسرائيلى.
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