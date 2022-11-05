وزير الخارجية الأمريكى يشيد بدور كينيا فى معالجة أزمة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بدور كينيا "الرائد" فى تعزيز السلام فى شمال إثيوبيا ومنطقة البحيرات العظمى، وكذلك فى معالجة انعدام الأمن الغذائى العالمى ومعالجة أزمة تغير المناخ والجفاف فى القرن الإفريقى.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن مع نظيره الكينى ألفريد موتوا فى مدينة "مونستر" بألمانيا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكينيا فى تعزيز الأولويات العالمية المشتركة، بما فى ذلك توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الصحى والديمقراطيات القوية.