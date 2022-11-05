بايدن يؤكد: تعافى الوظائف فى البلاد ما زال قويا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إن إضافة 261 ألف وظيفة جعل معدل للبطالة ما زال منخفضا بصورة تاريخية عند 7ر3%، ليزيد عدد الوظائف بصورة مستمرة خلال العامين اللذين أمضاهما فى الرئاسة حتى الآن بنحو 10 ملايين وظيفة، وهو رقم قياسي.
وشدد بايدن على أن التضخم هو التحدى الأكبر لإدارته، قائلا "أعلم أن الأسر الأمريكية تشعر بضغوط، والتضخم يضرب سائر الدول فى أنحاء العالم، ولدى خطة لخفض الأعباء والتكاليف، وخصوصا بالنسبة للرعاية الصحية والطاقة وسائر التكاليف اليومية ونحرز بالفعل تقدما، حيث تراجعت أسعار الوقود بواقع 20ر1 دولار للجالون منذ بداية فصل الصيف".
من ناحية أخرى، هاجم بايدن الجمهوريين قائلا "إن خطة الجمهوريين مختلفة، فهم يريدون زيادة تكلفة الأدوية والتأمين الصحى والطاقة ومنح المؤسسات الكبرى والأثرياء المزيد من التسهيلات الضريبية، وهذا يمثل كارثة".
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