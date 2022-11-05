مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: أوروبا ليس أمامها إلا شراء الغاز الروسى

وأوضح «مشيك» خلال مداخلة مع الإعلامية رشا عماد فى برنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تأمين الغاز البديل يحتاج إلى وقت، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية لا تجد أمامها الوقت لتأمين بديل للغاز الروسى.
ولفت إلى أن الخطوط التى كانت تصدر الغاز الروسى لأوروبا تعرضت للضرب والتخريب مشيرًا إلى أن الاتهام الذى وجهه الخبراء والمراقبين فى روسيا كان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظرًا لأن بوتين فى تصريحاته خلال أسبوع الطاقة الروسى تحدث عن استفادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا هم الجهات المستفيدة من الاعتداء على خط نوردستريم.
وأكد أن الدول الأوروبية بدأت شراء الغاز الروسى المسال، لافتًا إلى أن هذا الغاز يتم نقله عبر ناقلات ضخمة ولا يحتاج إلى خطوط ويتم نقله بَحْرِيًّا مشددًا على أن الدول الأوروبية ليس أمامها أى حل إلا الالتزام وشراء الغاز الروسى.
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