العالم اليوم - بالفيديو.. قتلى في حريق ضخم اندلع بمقهى بروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، بوفاة 13 شخصا جراء حريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله إن الحريق وقع في الملهى المعروف باسم "بوليغون". ووفق المتحدث فإن الحريق انتشر على مساحة 3500 متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من المبنى الذي شهد الحادث. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فريقا من رجال الإطفاء أمام المبنى المشتعل.

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