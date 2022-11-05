العالم اليوم - وول ستريت تتكبد خسائر أسبوعية وسط ترقب لتحركات الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - تكبدت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائر أسبوعية على الرغم من ارتفاعها في جلسة الجمعة، بعد تعاملات متقلبة، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات حيث عمل المستثمرون على تقييم تقرير الوظائف الأميركية المتباين وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وخلال جلسة الجمعة، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.66 نقطة أو 1.36 بالمئة ليغلق عند 3770.55 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 132.31 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 10475.25 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 401.97 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 32403.22 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض داو جونز بنسبة 1.39 بالمئة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.34 بالمئة وناسداك بنسبة 5.65 بالمئة.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الجمعة، ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة في أكتوبر، ليصل إلى 3.7 بالمئة، مقابل 3.5 بالمئة في سبتمبر، مما يشير إلى أن بعض علامات التباطؤ ربما بدأت في الظهور أخيرا في سوق العمل فيما يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لتقليص الزيادة في أسعار الفائدة بدءا من ديسمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أقر الأسبوع الماضي زيادة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي، من أجل كبح التضخم الأعلى في 40 عاما.