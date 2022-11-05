العالم اليوم - ماذا قال بايدن في أول تعليق على استحواذ ماسك لتويتر؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - علّق الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر" قائلا إن الأخير اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وأضاف بايدن: "ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

"مذبحة تويتر"

علّق مالك شركة "تويتر" الجديد على حملة الإقالات التي أجراها عقب استحواذه على الشركة، وأثارت جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية.

وبدأت "تويتر"، الجمعة، حملة تسريحات كبيرة، حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الفوضى وعدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد ماسك، أغنى شخص في العالم، الذي أكد أن المنصة تشهد "انخفاضا هائلا في الإيرادات" في ظل سحب المُعلنين تمويلهم.

وفي أحدث تغريدة له على "تويتر"، برر رجل الأعمال الأميركي قرار تسريح الموظفين، كاشفا عن المستحقات التي حصلوا عليها، حيث قال:

فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم.

منح كل من خرج من الخدمة 3 أشهر تعويضا، وهو ما يزيد بنسبة 50 بالمئة عن المبلغ المطلوب قانونا.