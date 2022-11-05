العالم اليوم - بالفيديوهات والصور.. قتلى من جرّاء "غضب الطبيعة" في فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديوهات والصور.. قتلى من جرّاء "غضب الطبيعة" في فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - أعلنت السلطات الإقليمية الجمعة أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة قتلت ما لا يقل عن 7 أشخاص في ولاية أنزواتيغوي الساحلية بشرق فنزويلا.

وقال حاكم الولاية لويس ماركانو إنه تم العثور على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وعلى جثة أخرى لطفل في مدينة غوانتا القريبة.

ولقي ما يقرب من 80 شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 54 في انهيار أرضي في 8 أكتوبر، وفقا لتقارير رسمية.

وتم نشر ألف من عمال الإنقاذ والمتطوعين في أنزواتيغوي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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