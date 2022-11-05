العالم اليوم - غوارديولا يرد "ساخرا" على هجوم إبراهيموفيتش: نعم أنت على حق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 05:22 صباحاً - رد المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي جوسيب غوارديولا، على "هجوم لفظي" بحقه من جانب مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إبراهيموفيتش أبدى، في تصريحات سابقة، إعجابه بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، لكنه اعتبر أن تطوره على يد غوارديولا "مرهون بغرور المدرب. إذا سمح له بأن يصبح أكبر منه أم لا".

والجمعة رد المدير الفني الإسباني بسخرية على تصريحات "السلطان" صاحب الـ41 عاما، الذي سبق له خوض موسم واحد تحت قيادة فنية لغوارديولا مع برشلونة الإسباني.

تصريحات "بيب" الساخرة في مؤتمر صحفي:

• "إنه (إبراهيموفيتش) على حق. إنه محق تماما. في هذا الفريق أنا متفوق على أي شخص آخر، كل لاعب".

• "لا يعجبني عندما يسجل إرلينغ 3 أهداف وتكون كل النقاط البارزة بالنسبة له. أنا أشعر بغيرة شديدة. بصراحة، أشعر بغيرة شديدة".

• "قلت لإيرلينغ من فضلك لا مزيد من الأهداف، وإلا فإن الصحف لن تتحدث عني، وفقط عني. إنه (إبراهيموفيتش) على حق، هو يعرفني تماما".

يشار إلى أن العلاقة ليست على ما يرام بين إبراهيموفيتش وغوارديولا، منذ نشبت خلافات بينهما في موسم 2009-2010 الذي خاضه إبرا بقميص برشلونة، ووقتها كان المدير الفني هو بيب.

ودفعت الخلافات النجم السويدي إلى الرحيل عن الفريق الكتالوني الذي لعب له موسما واحدا، حيث انتقل إلى ميلان ثم استكمل رحلته مع كرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة.