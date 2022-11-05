تونس توقع قرضا مع صندوق النقد العربى بقيمة 74 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك المركزى فى بيان، أنه وفقا لهذه الاتفاقية سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن تسحب الدفعة الأولى، التى تقدر بحوالى 37 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات منها فترة مهلة عامين ونصف العام.

وأضاف البيان أنه سيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة "بنى" وهى أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية فى مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية؛ وهى المرة الأولى التى ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية.

وأوضح البيان أن هذا القرض يهدف إلى دعم برنامج التصحيح المالى المستمد من برنامج الإصلاحات التونسى فى جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالى والتخفيض فى عجز ميزان المدفوعات.

وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربى نيابة عن الحكومة التونسية، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى بمناسبة زيارة العمل التى يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر الجارى، وتم خلال الزيارة، بحث حول سبل دفع المعاملات المالية العربية البينية وحث البنوك التونسية على الانضمام لمنصة "بنى" للمدفوعات العربية.

يشار إلى أن "القرض العادى" هو أحد الآليات "قروض وتسهيلات" التى يقدمها صندوق النقد العربى لدوله الأعضاء بصورة ميسرة ومتفاوتة.