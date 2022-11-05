العالم اليوم - مهلة جديدة لترامب في التحقيق بواقعة اقتحام الكونغرس

انتم الان تتابعون خبر مهلة جديدة لترامب في التحقيق بواقعة اقتحام الكونغرس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - قالت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس، من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنها منحت الأخير مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب، تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر، والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة على أن ترامب دبر شخصيا" محاولة لإلغاء انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2020.