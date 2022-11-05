ألمانيا: المستشار الألمانى يشارك فى مؤتمر المناخ ويلتقى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، فولفجانج بوشنر، اليوم الجمعة، أن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيشارك فى مؤتمرالدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP -27) فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.





وأضاف وسوف أن المستشار الألمانى سوف يترأس مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، طاولة مستديرة حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر".. ولفت بقوله كما سيستغل الفرصة لإجراء محادثات ثنائية بين الزعيمين.

وتابع بوشنر أن مؤتمر المناخ العالمى سيعقد لهذا العام فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، وهذه المرة فى مدينة شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية. فى ما يسمى (27- COP) (مؤتمر الأطراف)، يجتمع 198 طرفًا فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) للمرة السابعة والعشرين.

وسيناقش المشاركون فى المؤتمر قضايا حماية المناخ العالمية الملحة على خلفية أزمة الطاقة العالمية.. أهم الموضوعات هى الإدارة الإضافية للطموح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز التمويل الدولى للمناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ والتكاليف الناتجة، والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تهدف إلى العمل دوليًا على برنامج عمل طموح لمزيد من خفض الانبعاثات من قبل الولايات. والهدف الآخر هو إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتقديم مساعدات كبيرة للدول المتضررة بشكل خاص من عواقب تغير المناخ. وينبغى أيضًا توضيح الأسئلة المتعلقة بمواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهداف باريس المناخية.