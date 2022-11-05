نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان.. رئيس البرلمان يدعو لمناقشة رسالة عون حول إقالة الحكومة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 5 نوفمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الإثنين، البرلمان لحضور جلسة الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص إقالة الحكومة.

وقال بيان لمكتب بري إن "الجلسة البرلمانية ستعقد الخميس المقبل في تمام الساعة 11 ظهرًا بتوقيت بيروت، لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية".

ووجّه عون رسالة إلى البرلمان حول توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وفق خطاب ألقاه الأحد قبل مغادرة القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء فترة ولايته.

وقال عون: "اليوم صباحًا (الأحد) وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".

في المقابل ردّ ميقاتي في بيان أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال"، معتبرًا أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصًلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".

وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ.

ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

​​​​​​​ويرى مراقبون أن الهدف من خطوة عون هو منع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.

وفي يوليو/تموز الماضي، كلّف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على أصوات 54 نائبًا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية.

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