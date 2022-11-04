جدة - نرمين السيد - ويؤكد القرار، الذى قدمه الأردن مع مجموعة دول أخرى، على أن الأمن فى منطقة البحر المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا وبالسلم والأمن الدوليين.
وحصل القرار على 172 مؤيدا دون معارضة أى دولة مع امتناع إسرائيل والولايات المتحدة عن التصويت طبقا لوكالة الأنباء الأردنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يصوت على قرار أممى لتعزيز الأمن فى منطقة المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.