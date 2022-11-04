الأردن يصوت على قرار أممى لتعزيز الأمن فى منطقة المتوسط

جدة - نرمين السيد - ويؤكد القرار، الذى قدمه الأردن مع مجموعة دول أخرى، على أن الأمن فى منطقة البحر المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا وبالسلم والأمن الدوليين.

وحصل القرار على 172 مؤيدا دون معارضة أى دولة مع امتناع إسرائيل والولايات المتحدة عن التصويت طبقا لوكالة الأنباء الأردنية.