مباحثات تونسية أمريكية حول تعزيز التعاون فى مجال البيئة

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوى المهداوى، اليوم الجمعة، مع ناتاشا فرانشيسكى القائمة بالاعمال بالسفارة الأمريكية بتونس، سبل تعزيز التعاون فى مجالات البيئة.





وذكر بيان لوزارة البيئة أن اللقاء تناول الملفات المتعلقة بمجال البيئة وبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين ونقل وتبادل الخبرات، خاصة فى مجال التربية البيئية والمحافظة على المحيطات. وأضاف البيان أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الأهمية الدولية المتعلقة بالبيئة على غرار ملف التغيرات المناخية.

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