فلسطين.. إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - أُصيب طفل فلسطينى 14 عامًا بالرصاص الحى، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطفل أصيب خلال المواجهات التى تركزت فى منطقة المفتاح على المدخل الشرقى للمخيم، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحى ليتم نقله إلى المستشفى.

وفى محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، أصيب مواطنون فلسطينيون، ومتضامن أجنبى، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة فى كفر قدوم لمناهضة الاستيطان.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين فى المسيرة الرصاص المطاطى، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان ومتضامن أجنبى بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفى محافظة الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابًا، خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء، وباب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بالضرب عقب اعتقاله، واقتادوه إلى داخل الحاجز العسكرى، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمحلات التجارية.