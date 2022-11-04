قيس سعيد يلتقى رئيس صندوق النقد العربى

جدة - نرمين السيد - وقال الحميدى فى كلمة له إن اللقاء مع الرئيس قيس سعيد فى مجمله يُبرز التحوّل الكبير الذى يجرى فى تونس من حيث تبنى البرنامج الإقتصادى والتوافق مع صندوق النقد الدولى على هذا البرنامج، معتبرا أن ذلك الأمر سيكون ''فاتحة للتحوّل الكبير الذى سيحدث فى تونس من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الإستثمار الأجنبى ''.

وأضاف الحميدى: "أنّ صندوق النقد العربى فى برنامج تمويله للتجارة العربية يتشرف بتوقيع اتفاقية مع البنك المركزى التونسى على قرض لدعم هذا التحوّل الإقتصادى الذى يحدث فى هذا البلد".

وقال: ''نحن فى برنامج تمويل التجارة العربية نعمل على دعم الصادرات التونسية، وأنا سعدت بمقابلة الرئيس قيس سعيد، وما لمسته من تصميم على العمل الدؤوب فى تونس لتنفيذ هذا البرنامج الإقتصادي''.

وتوقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى أنّ تحقق تونس فى السنوات المقبلة معدلات نمو عالية واستثمارات كبيرة تأتى من المؤسسات الإقليمية ومن المؤسسات الدولية، وتابع أنّ لتونس قدرات فنية قادرة على حمل ذلك البرنامج وحث صندوق النقد الدولى للموافقة عليه.

وأضاف الحميدى: "هذا أمر نفخر به جميعا واليوم أنا أتيت لتونس لتقديم الدعم لتنفيذ هذا البرنامج سواء كان دعما ماليا أو دعما لما ستقوم به تونس ''.

وتوجّه بالشكر لمحافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى على ما يقوم به فى البنك من تبادل الخبرات فى مجالات الإستقرار المالى وتبادل التجارب.