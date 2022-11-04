واشنطن: ندعم تونس فى التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد 

جدة - نرمين السيد - أكدت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشى، دعم بلادها لتونس فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نمصية، اليوم الجمعة، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وثمنت ناتاشا فرانسيشى الجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة التونسية والعمل الجدى من أجل بلورة برنامج للإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولى، والذى أفضى مؤخرا إلى موافقة الصندوق على مستوى الخبراء لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لتونس للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن هذا القرض.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزيرة استعرضت مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم أوجه التعاون المالى بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره فى المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة برنامج المساندة الذى تضعه حاليا الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات التونسية من خلال عدة برامج اجتماعية وتقنية، إلى جانب برامج دعم المؤسسات الاقتصادية والقطاعات المنتجة على غرار القطاع الزراعى.

بدورها، استعرضت وزيرة المالية أبرز ملامح برنامج الإصلاحات، مؤكدة إلتزام الحكومة التونسية بوضعه حيز التنفيذ، وحرصها على العناية بالجانب الاجتماعى والمحافظة على القطاعات الاستراتيجية.