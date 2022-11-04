بوتين: الغرب يمد أوكرانيا بالسلاح دون هوادة - فيديو

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المواطنين الروس بيوم الوحدة الشعبية، الذى يحتفلون به فى 4 نوفمبر، مؤكدًا على أن "تاريخ روسيا يبقى مستمرًا ومتواصلاً، ويجب النظر إليه مع كل الفترات المعقدة والمتناقضة التى مرت بها البلاد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف بوتين، أن الظروف الليبرالية تحدد الكثير فى الغرب، ومن أجل ذلك يتم تشويه العديد من الأحداث التاريخية وقلبها رأسا على عقب، ويتم شطب الحقيقة وإلغاؤها، محذرًا شعبه من أن الغرب يحاول، إعاقة روسيا ومنع تقدمها عن طريق تشويه تاريخها، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أن هذه المحاولات الغربية محكوم عليها بالفشل.