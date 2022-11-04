الدفاع الأمريكية تعتزم منح أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة

جدة - نرمين السيد - ذكرت الإعلان قناة سكاى نيوز الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم، من دون التطرق للمزيد من التفاصيل. كانت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد آخر من الدول الأوروبية، قد قدمت مساعداتٍ أمنية وإنسانية إلى أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة مع روسيا فى شهر فبراير 2022.

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